В Екатеринбурге УК засудили из-за квартиры, которую топило три раза

В Екатеринбурге суд взыскал с управляющей компании ущерб от затопления квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с жалобой на действия УК обратилась жительница уральской столицы: ее квартира находится на последнем этаже дома и жилье трижды топило с кровли. При каждом затоплении составлялся акт, но никаких действий по устранению причины управляющая компания не принимала. Там обещали только локальный ремонт кровли летом.

Устав от обещаний, женщина пошла в консультационный пункт для потребителей. Там ей предложили провести экспертизу стоимости ущерба по всем затоплениям и установить их причину. Оказалось, что все дело в нарушении шиферного покрытия скатной кровли дома. Общая сумма ущерба от всех трех затоплений составила 103,5 тысячи рублей. Кроме этого, в 17 тысяч рублей обошлись расходы на проведение независимой оценки ущерба.

Управляющая компания предложила мировое соглашение и была готова возместить ущерб по последнему заливу. Женщине выплатили 38,8 тысячи рублей – треть от ущерба и убытков. Так как такое решение проблемы ее не устроило, был подан иск в суд.

По его решению с УК в пользу истца и членов ее семьи взыскан ущерб, причиненный заливом с учетом ранее выплаченной суммы, учтено причинение морального вреда, штраф и расходы на проведение независимой оценки ущерба. Всего компания обязана заплатить 88 тысяч рублей.