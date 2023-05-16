Лед тронулся? В Госдуме обсудили правовое положение многодетных семей

Минтруд согласен законодательно конкретизировать понятие "многодетная семья". Это такая семья, в которой минимум три несовершеннолетних ребенка. Об этом заявила замдиректора департамента демографической и семейной политики ведомства Елена Семенова на круглом столе в Госдуме, который организовал Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, на тему "Правовое положение многодетных семей в РФ".

Семенова также добавила, что было бы правильно дать регионам право расширять категории семей, которые относятся к многодетным.

Как сообщалось, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что будет продвигать идею, что для многодетных семей нужно исключить фактор нуждаемости при назначении единого пособия на детей.

Поразительно, но на данный момент понятие многодетной семьи в России законодательно никак не закреплено, чем возмущаются многие эксперты. По этой причине у многодетных семей и не может быть никакого статуса, так как законодательно их не существует.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев сообщил, что доработанный проект федерального закона, который устанавливает статус многодетной семьи и единые условия для получения мер господдержки, направлен в Правительство. Авторы учли все замечания Минтруда, Правового управления президента и Госдумы. По его убеждению, Минтруд, заведующий демографией, занимает неправильную позицию. Председатель наблюдательного cовета Института демографии, миграции и регионального развития, член научного Совета при Совете безопасности РФ Юрий Крупнов много лет говорит о том, что Минтруд просто занимается саботажем всех поручений президента по демографии.

Принять закон о статусе многодетных семей недавно призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала вынести его на широкое обсуждение. Например, сейчас только в 48 регионах статус многодетной семьи сохраняется, если старший ребенок, достигший 18 лет, обучается в образовательной организации по очной форме обучения (но не более чем до достижения им возраста 23 лет). То есть в половине регионов этот статус теряется, независимо от очного обучения в вузе.

По данным Минтруда, в России 2,3 млн многодетных семей, в которых 7,4 млн детей. То есть лишь около четверти всех детей растут в многодетных семьях. И только около 12% семей многодетные. Для прекращения вымирания страны необходимо, чтобы как минимум треть семей были многодетными.