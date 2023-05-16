В парламент Грузии внесен законопроект о временном запрете на продажу недвижимости россиянам

В грузинский парламент внесены на рассмотрение поправки в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства". Они предполагают запрет на продажу недвижимости россиянам до конца 2024 года.

Предлагается запретить оформление сделок с недвижимостью для граждан России, не имеющих вида на жительство в Грузии. Запрет не будет распространяться на получение недвижимости по завещанию.

В законопроекте отмечается, что около 20% проданной в 2022 году недвижимости были приобретены иностранцами, большая часть из которых – россияне. Только в первом квартале 2023 года россияне купили более 2 тыс. квартир в стране. Авторы законопроекта считают, что такой ажиотажный спрос разгоняет инфляцию на рынке недвижимости.