Общественники с полицией нашли под Екатеринбургом подпольный цех по производству алкоголя

В селе Косулино под Екатеринбургом обнаружен подпольный цех по производству алкоголя. Коньяк и вино производилось в антисанитарных условиях прямо в частном доме. Об этом в своем Telegram-канале рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

По его словам, свой мини-завод организовал ранее судимый и известный в узких кругах гражданин, который уже привлекался к ответственности за аналогичные прегрешения.

Под цех были оборудованы гараж и подвал, где общественники вместе с сотрудниками УЭБиПК регионального ГУ МВД обнаружили оборудование и тару для розлива алкоголя, сырье и готовую продукцию. В настоящее время проводится проверка.