16 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Уральский общественник&quot; / t.me/Chukreev1992

Общественники с полицией нашли под Екатеринбургом подпольный цех по производству алкоголя

В селе Косулино под Екатеринбургом обнаружен подпольный цех по производству алкоголя. Коньяк и вино производилось в антисанитарных условиях прямо в частном доме. Об этом в своем Telegram-канале рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

По его словам, свой мини-завод организовал ранее судимый и известный в узких кругах гражданин, который уже привлекался к ответственности за аналогичные прегрешения.

Подпольный цех по производству алкоголя в селе Косулино(2023)|Фото: скриншот с telegram-канала "Уральский общественник" / t.me/Chukreev1992

Под цех были оборудованы гараж и подвал, где общественники вместе с сотрудниками УЭБиПК регионального ГУ МВД обнаружили оборудование и тару для розлива алкоголя, сырье и готовую продукцию. В настоящее время проводится проверка.

Подпольный цех по производству алкоголя в селе Косулино(2023)|Фото: скриншот с telegram-канала "Уральский общественник" / t.me/Chukreev1992

Теги: подпольный цех, алкоголь, общественник, полиция, Косулино


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