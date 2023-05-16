ВСУ обстреляли Белгородскую область фосфорными бомбами

ВСУ обстреляли Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа, сообщает Shot. Применение таких снарядом запрещено Женевской конвенцией.

По предварительным данным, обстрел велся из РСЗО "Град". По информации телеграм-канала, были атакованы села Старый Хутор (2 км до границы) и Нижние Мельницы в Валуйском районе (2,5 км до границы). Возле последнего упало 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм. Пострадавших и разрушений нет.

7 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. Серьезно пострадала женщина.