МАК заявил об улучшении безопасности полетов в России

По данным отчёта Межгосударственного авиационного комитета (МАК), безопасность полетов в РФ в 2022 г. оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 г. Число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений.

В 2022 г. в России произошло 34 авиапроисшествия, в том числе 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека, следует из отчета МАК о безопасности полетов, с которым ознакомился "Ъ". Наиболее репрезентативный показатель, число авиапроисшествий на 1 млн вылетов, в пассажирских коммерческих перевозках в СНГ в 2022 г. оказался на самом низком уровне за последние пять лет – 1,2. Собеседник издания в Минтрансе уточнил, что в 2021 г. этот показатель для РФ составлял около 1,6. Данных по 2022 г. пока нет.

По данным IATA, средний по миру коэффициент для 300 крупнейших международных авиакомпаний, на чью долю приходится более 80% глобальных авиаперевозок, в 2022 г. составил 1,21 (за пять лет в среднем – 1,26). В целом по СНГ число погибших снизилось более чем в три раза, до 28 человек, "это лучший показатель за всю историю отечественной (СССР – СНГ) гражданской авиации", говорится в отчете МАК. В 2021 г. в России произошло 30 происшествий, в том числе 18 катастроф, в которых погибли 70 человек.