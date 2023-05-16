Администрация Байдена может приостановить планы по переводу космического командования в Алабаму

Представители администрации Джо Байдена дали понять Пентагону и законодателям, что они хотят отменить решение о переносе штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму. Причиной является закон штата об абортах, пишет NBC.

В декабре 2022 года Белый дом поручил ВВС США проанализировать, почему администрация Дональда Трампа решила перенести штаб-квартиру Космического командования из Колорадо в Хантсвилл (штат Алабама). Это поручение было дано через несколько месяцев после того, как прошлым летом вступил в силу закон штата Алабама, существенно ограничивший аборты.

Как заявил председатель Комитета Палаты представителей по вооруженным силам, Пентагону необходимо "прекратить играть в политические игры".

В прошлом году, после того как Верховный суд США принял решение о том, что аборты не являются конституционным правом, Пентагон предприняло шаги для обеспечения того, чтобы военные лечебные учреждения продолжали и дальше, согласно политике нынешней администрации, беспрепятственно делать аборты даже в тех штатах, где они ограничены.