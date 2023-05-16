Погорельцы из села Успенка пожаловались Куренкову на запрет убирать сухостой у домов

Жители села Успенка Тюменской области пожаловались главе МЧС Александру Куренкову, что не имеют права убирать сухостой в лесах на границе с домами. Из-за этого риски возникновения пожара повышаются.

Министр МЧС пообещал поднять этот вопрос в Правительстве РФ. Он сообщил, что представит свои предложения по итогам поездки.

Встреча с погорельцами из Успенки прошла накануне, во время визита федерального министра в Тюмень, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области. Власти региона получили обратную связь от погорельцев о выделении средств на первоочередные нужды. Также пострадавшим сообщили о подписанном постановлении о мерах поддержки.

Напомним, размер выплат будет определяться из показателей 72 тыс. руб. за квадратный метр. Кроме того, погорельцы получат по 250 тыс. руб. за баню и 50 тыс. руб. за надворные постройки. Выплаты люди получат быстро, если документы в порядке, буквально в течение двух-трех дней. Тем, у кого документы сгорели, помогают с их восстановлением.

4 и 6 мая в селе Успенка Тюменского района природный пожар перекинулся на постройки. Пострадал 21 жилой дом. На всей территории Тюменской области с 7 мая действует режим ЧС.