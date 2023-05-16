Politico: У Пентагона к середине лета могут закончиться средства для Украины

У США к середине лета могут закончиться деньги на военное финансирование Украины, пишет издание Politico.

Отмечается, что в декабре конгресс одобрил пакет помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов. Сейчас от этой суммы осталось только шесть миллиардов.

Журналисты подчеркнули, что иссякший бюджет "вызывает опасения у законодателей". По данным источников, Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи Украине.

В начале мая сообщалось, что власти США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере $300 млн, в него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды, противотанковые системы.