Жительница Екатеринбурга решила из ревности угнать и сжечь машину сожителя

В Екатеринбурге перед судом предстанут женщина и молодой человек. Их обвиняют в угоне автомобиля, покушении на его уничтожение и краже.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды жительница уральской столицы из мести и ревности к своему сожителю решила угнать и сжечь находящийся в его пользовании "Киа Рио". К преступлению она привлекла своего молодого знакомого, с которым ранее у сожителя был конфликт. Тот согласился.

Затем женщина тайно взяла ключи от иномарки и передала их приятелю. Тот должен был похитить авто, отвезти в укромное место и поджечь. Но затем все пошло не по плану: угнав машину, парень решил не сжигать ее, а продать, не уведомляя об этом сообщницу.

В итоге он продал "Кио" неизвестным и причинил ничего не подозревающему собственнику автомобиля ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Дело в том, что сожителю обвиняемой машина не принадлежала, а находилась у него в пользовании для работы в такси.

Сейчас расследование этой истории завершено. Уголовное дело сообщников направлено в Кировский районный суд.