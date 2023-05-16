16 Мая 2023
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Армия и ВПК Северо-Кавказский ФО
Фото: скриншот с telegram-канала Рамзана Кадырова / t.me/RKadyrov_95

Кадыров назвал советский танк Т-72 удобным "Майбахом", который по мощи превосходит "Абрамсы"

Глава Чечни Рамзан Кадыров покатался на танке Т-72 и опубликовал соответствующие кадры в своем Telegram-канале. Он считает, что против такого танка американский Abrams – это "детская педальная машинка".

"Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством "Майбаха". Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. Превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации. С ним любая атака, как рыбалка на яхте - одно удовольствие!" - со знанием дела рассказывает глава Чечни.

Он добавил: "А самое главное - эффектный, узнаваемый и грозный внешний вид. На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая "Абрамсы", как орешки! Ждите!"

Т-72 с надписью "Ахмат"(2023)|Фото: скриншот с telegram-канала Рамзана Кадырова/t.me/RKadyrov_95

Напомним, советские танки Т-72 проектировались на "Уралвагонзаводе" в 1967-1972 годах и производились в разной модернизации до 2005 года. Что касается новейших машин в зоне СВО, то недавно источники российских СМИ сообщили, что там появились танки Т-14 "Армата", впрочем, Министерство обороны РФ до сих пор официально не подтвердило эту информацию. О проекте Т-14 известно с начала 2010-х, впервые внешний облик нового танка военные продемонстрировали публике 4 мая 2015 года, в 2016 году руководство УВЗ обещало поставки в войска двух тысяч машин, но серийный выпуск начался лишь в конце 2021 года.

Теги: рамзан кадыров, т-72, танк


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