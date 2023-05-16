16 Мая 2023
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Политика Крым
Фото: Накануне.ru

В Крыму предложили отменить акт о передаче полуострова Украинской ССР

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков полагает, что решение 1954 г. о передаче Крыма от РСФСР УССР должно быть отменено на официальном уровне. Это, полагает политик, позволит прекратить все спекуляции насчет статуса полуострова.

По словам сенатора, которые приводит РИА Новости, об отмене акта 1954 г., его незаконности, неправильности и несправедливости крымчане говорили задолго до воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. Крымчане, говорит политик, ежегодно проводили мероприятия, осуждающие решение 1954 г., все годы, находясь в составе Украины, жители Крыма мечтали вернуться домой, в Россию.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 г. по итогам референдума.

Теги: Сергей Цеков, Крым, РСФСР, УССР


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