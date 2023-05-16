Украинские спецслужбы за 18 тысяч долларов выкрали из Чехии коня для Кадырова

16 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Северо-Кавказский ФО
Фото: youtube.com

Украинские спецслужбы за 18 тысяч долларов выкрали из Чехии коня для Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился с подписчиками своего блога в Telegram "хорошими новостями": он выкупил из санкционного "плена" своего коня по кличке Зазу, заплатив за это $18 тыс. (около 1,4 млн руб. по текущему курсу).

"Не переживайте, с Зазу все хорошо", - пишет глава региона, где средняя зарплата составляет около 35 тыс. руб. в месяц.

Кадыров заявляет, что за деньги "представители украинских спецслужб" и чешские полицейские выкрали его коня с конюшни в Чехии, где имущество попавшего под санкции российского чиновника было арестовано.

"В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план - они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может", - пишет Кадыров.

Рамзан Кадыров с конем Зазу(2023)|Фото: telegram-канал Рамзана Кадырова / t.me/RKadyrov_95

"Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов! Да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!" – добавляет глава Чечни.

Он предложил обращаться за услугами доставки санкционных европейских товаров к украинским спецслужбам: "Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!".

Теги: рамзан кадыров, лошадь, украинские спецслужбы, санкции


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.03.2023 13:20 Мск Кадыров назвал стоимость отобранного у него в Чехии скакуна

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети