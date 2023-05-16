Украинские спецслужбы за 18 тысяч долларов выкрали из Чехии коня для Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился с подписчиками своего блога в Telegram "хорошими новостями": он выкупил из санкционного "плена" своего коня по кличке Зазу, заплатив за это $18 тыс. (около 1,4 млн руб. по текущему курсу).

"Не переживайте, с Зазу все хорошо", - пишет глава региона, где средняя зарплата составляет около 35 тыс. руб. в месяц.

Кадыров заявляет, что за деньги "представители украинских спецслужб" и чешские полицейские выкрали его коня с конюшни в Чехии, где имущество попавшего под санкции российского чиновника было арестовано.

"В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план - они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может", - пишет Кадыров.

"Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов! Да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!" – добавляет глава Чечни.

Он предложил обращаться за услугами доставки санкционных европейских товаров к украинским спецслужбам: "Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!".