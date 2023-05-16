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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Приговор экс-приставу Прикамья Мардановой могут отменить во второй раз

Приговор, вынесенный бывшей старшему судебному приставу межрайонного отдела УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой, вновь могут отменить, сообщает Properm.ru со ссылкой на свои источники.

По данным издания, обвинение вновь просит вернуть приговор на новое рассмотрение из-за допущенных ошибок. При вынесении наказания по ряду эпизодов суд неверно применил нормы права. Марданова оспаривает то, что суд не назначил отсрочку отбывания наказания до достижения детьми возраста 14 лет по ст. 82 УПК РФ.

Жалобы на приговор направили прокуратура, адвокат Виктор Федотов и сама Марданова. Информация о принятом к рассмотрению апелляционном представлении появилась в картотеке дел Мотовилихинского районного суда. Документы для рассмотрения представления и жалоб в Пермском краевом суде будут направлены во вторую инстанцию 22 мая.

Как сообщало Накануне.RU, 20 апреля мотовилихинский районный суд приговорил Марданову к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, что на полгода меньше старого срока. В силе осталось решение по лишению Мардановой классного чина советник юстиции третьего класса и штраф в размере 3,5 млн руб.

Также Мардановой запрещено занимать государственные должности на протяжении шести лет.

В январе коллегия Пермского краевого суда отменила приговор Мардановой и вернула дело на пересмотр в Мотовилихинский суд Перми. Приговор был отменен из-за нарушения норм уголовно-процессуального кодекса РФ. Ранее Александру Марданову приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее лишили классного чина советника юстиции 3 класса и оштрафовали на 3,5 млн руб.

По версии следствия, Марданова в составе организованной группы, которую входил также ее непосредственный руководитель Игорь Кожевников, похитили свыше 222 млн руб. Полученные совместно с Кожевниковым взятки оценены в более чем 15 млн руб. С учетом заключенного с краевой прокуратурой 13 августа 2019 года соглашения о сотрудничестве дело Мардановой подлежит разбирательству в особом порядке.

Теги: Александра Марданова, приговор, суд, обжалование


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