Министр ЖКХ дал показания по делу о хищении 138 миллионов при электроснабжении "Екатеринбург-ЭКСПО"

В суде начался допрос свидетелей по делу о хищении 138 млн рублей у "Облкоммунэнерго": в 2010-2012 годах на эти средства производилось строительство внешнего электроснабжения "Екатеринбург-ЭКСПО". Одним из трех первых свидетелей выступил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, передает "Ъ-Урал".

Напомним, фигурантами дела изначально выступали экс-директор ЗАО "Дива-Екатеринбург" Андрей Кривокорытов и бывший технический директор Уральской энергосберегающей компании "Корал" Александр Плюснин, которых обвиняют в мошенничестве и неисполнении договорных обязательств. Однако, после того как в 2018 году дело было возвращено на доработку в прокуратуру, к ним присоединился экс-директор ГУП СО "Облкоммунэнерго" Олег Жабин. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Допрос свидетелей в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начался вчера. По словам Смирнова, запросы на корректировку инвестиционной программы, как у "Облкоммунэнерго" в 2011 году - это довольно частое явление. При этом министерство не контролирующий орган, а потому не может проверять выполнение этих программ или затраченные на них средства. При этом Смирнов отметил, что Жабин мог на правах гендиректора, выписать себе премию - об остальных преференциях ему неизвестно.

По словам еще одного свидетеля - начальника сметного отдела "Электрические сети" Ивы Сычевой - перерасчет стоимости работ после замечаний экспертизы действительно составил разницу в 130 млн рублей, однако такие цифры давал пересчет стоимости грунта. Она также отметила, что объем выполненных работ стоит своих денег, с чем согласилась и сторона защиты, подчеркнув, что работы по возведению МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" уже давно окупились.

Заказчиком документации и генподрядчиком выступала компания "Дива". Субподрядчиком при строительстве также являлась УЭСК "Корал". Бывший главный инженер последней компании Виталий Вагапов в 2016 году уже давал показания следователю, рассказав о многочисленных недочетах при строительстве, нарушении при заполнении рабочего журнала, завышенном объеме работ и тому подобном. Однако в суде он не смог так же подробно отвечать, сославшись на плохую память в отношении событий 10-летней давности. Он также заявил, что при прошлых показаниях на него оказывалось "психологическое давление" и, вероятно, гипноз.

Допрос свидетелей продолжится 16 мая.