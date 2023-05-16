16 Мая 2023
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Общество В России
Фото: youtube.com/Семен Слепаков

Слепаков* и Варламов* подали иски с требованием снять с них статус иноагентов

Блогер Илья Варламов* и артист и музыкант Семен Слепаков* оспорили решение Минюста РФ о присвоении статуса иноагентов.

"В суд поступили административные исковые заявления к министерству юстиции", - сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.

До этого аналогичные иски к Минюсту подали певица Земфира* и юморист Максим Галкин*.

Слепакова* включили в реестр иностранных агентов в апреле. По данным Минюста, он "получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России".

Варламова* внесли в реестр в марте за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников.

*внесен(а) в реестр иноагентов Минюста РФ

Теги: слепаков, варламов, иноагент, минюст


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