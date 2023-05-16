Площадь природных пожаров на Среднем Урале сократилась в три раза

За минувшие сутки площадь действующих природных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

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На конец дня 15 мая площадь горевших лесов составляла 4,6 тысячи гектаров. Количество самих возгораний также уменьшилось: оставались непотушенными 19 пожаров, 12 из которых локализованы и не распространяются.

По данным департамента, удалось ликвидировать крупные лесные пожары в Байкаловском районе площадью 1,6 тысячи гектаров, Ирбитском районе – 4 тысячи гектаров, Пышминском районе – 5,3 тысячи гектаров и Талицком районе – 1,4 тысячи гектаров. На тушении пожаров на Среднем Урале в минувшие сутки работали семь бортов. Авиацией выполнено 54 сброса, в общей сложности сброшено 433 тонны воды.

Для профилактики лесных пожаров в регионе до 22 мая приостановлен сезон весенней охоты. Также запрещено посещение ряда природных и лесных парков.

Ранее сообщалось, что сегодня Свердловскую область может посетить глава МЧС России Александр Куренков.