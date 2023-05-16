16 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ: кредитные каникулы для участников СВО смогут получать заемщики и созаемщики

Кредитные каникулы для участников специальной военной операции и их семей смогут получить заемщики, а также созаемщики с учетом поправок к законопроекту о кредитных каникулах.

Как заявил глава службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута, проект закона о кредитных каникулах на постоянной основе прошел первое чтение в конце 2022 года. Отмечается, что были замечания и предложения со стороны министерств, банков, в том числе связанных с процедурой предоставления.

Мамут не исключил, что доработанный документ будет принят в эту сессию. Россияне смогут брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту в сложной жизненной ситуации или в других случаях, установленных законом, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, участники СВО не всегда могут получить льготы по кредитам из-за отсутствия информации.

Теги: ЦБ РФ, СВО, кредиты


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Ранее 03.02.2023 05:04 Мск СМИ: участники СВО не всегда могут получить льготы по кредитам из-за отсутствия информации

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