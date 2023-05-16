ЦБ РФ: кредитные каникулы для участников СВО смогут получать заемщики и созаемщики

Кредитные каникулы для участников специальной военной операции и их семей смогут получить заемщики, а также созаемщики с учетом поправок к законопроекту о кредитных каникулах.

Как заявил глава службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута, проект закона о кредитных каникулах на постоянной основе прошел первое чтение в конце 2022 года. Отмечается, что были замечания и предложения со стороны министерств, банков, в том числе связанных с процедурой предоставления.

Мамут не исключил, что доработанный документ будет принят в эту сессию. Россияне смогут брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту в сложной жизненной ситуации или в других случаях, установленных законом, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, участники СВО не всегда могут получить льготы по кредитам из-за отсутствия информации.