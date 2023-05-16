16 Мая 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба администрации сургута

В Совфеде предложили ввести обязательный уровень локализации такси эконом-класса

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил поправки в постановление кабмина России, которыми предлагается ввести обязательный уровень локализации компонентов для новых автомобилей такси стоимостью до 4 млн руб.

Мера может быть введена с 2024 года. При производстве автомобилей, приобретаемой в собственность, аренду или лизинг, и используемой в качестве легкового такси, должны выполняться условия, которые оцениваются совокупным количеством баллов: с 1 января 2024 года не менее 1 000 баллов, с 1 января 2026 года не менее 2 000 баллов, с 1 января 2028 года не менее 3 000 баллов для легковых и легких коммерческих автомобилей.

Что касается электроавтомобилей, то парламентарий предлагает установить для них следующие обязательные уровни локализации деталей: с 1 января 2025 года не менее 1 000 баллов, с 1 января 2027 года не менее 2 000 баллов, с 1 января 2029 года не менее 3 000 баллов.

В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива учитывает сложившиеся внешние и внутренние экономические ограничения. По этой причине требования по обязательной локализации компонентов не распространяется на уже работающие в качестве такси автомобили, то есть документ не будет иметь обратной силы. Кроме того, инициатива не распространяется на такси дороже 4 млн руб., используемые для пассажирских перевозок повышенной комфортности: "бизнес-класс" и выше.

Как отметил сенатор, локализационные баллы фиксируются в электронном паспорте транспортного средства, поэтому при покупке автомобиля покупатель, в том числе таксопарк, имеет возможность видеть уровень локализации.

Согласно действующему законодательству, степень локализации обязательно учитывается при заключении госконтрактов, сообщает ТАСС.

Теги: Совет федерации, такси


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