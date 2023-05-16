16 Мая 2023
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Общество В России
Фото: drunkcow.net

Студентам могут компенсировать съемные квартиры

Депутат Госдумы Василий Власов предложил помогать студентам, которые снимают жилье.

Им могут предоставить скидку в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. По его словам, одна из главных проблем, с которой сталкиваются иногородние учащиеся, это поиск места жительства на время учебы. По законодательству нуждающимся в жилых помещениях предоставляются места в общежитиях, но только если у образовательных организаций они есть. В противном случае, жилье на время обучения в университете становится проблемой родителей или самого студента.

Как сообщил председатель Всероссийского студсоюза Олег Цапко, идея вряд ли будет реализована. По его словам, большинство арендодателей никаких чеков никто не предоставит.

Руководитель Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король заявил, что инициативу скорее можно было бы применить к общежитиям, потому что именно там в среднем 80% стоимости — это оплата коммунальных услуг, а остальное — наем жилья.

В студенческом сообществе с сомнением отнеслись к такой инициативе, однако дискуссия лишний раз напомнила о проблемах с размещением учащихся вузов в общежитиях — мест на всех не хватает, сообщают "Известия".

Теги: студенты, ЖКУ


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