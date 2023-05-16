ФСБ захотела проводить обыски без решения суда

ФСБ России подготовила инструкцию, которая позволит силовикам проводить обыски домов, квартир и транспортных средств без соответствующего разрешения суда.

Обсуждение проекта продлится до конца мая. Как следует из документа, санкции суда на обыски не понадобится в случаях, "которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления", а также при наличии данных о событиях и действиях, "создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности" России. ФСБ должна будет уведомить суд об обысках в течение 24 часов.

В инструкции говорится, что силовики смогут изымать подозрительные документы и материалы, а также предметы, на хранение которых нет разрешения, например, неучтенное и незарегистрированное оружие — даже если оно не имеет отношения к делу, по которому идет обыск, сообщает "Парламентская газета".

Сотрудники ФСБ могут записывать обыски на камеру и задействовать не менее двух понятых. Привлекать их не надо, если обыски идут "в труднодоступной местности и (или) при отсутствии надлежащих средств сообщения", или могут угрожать здоровью и жизни людей.