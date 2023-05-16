16 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

СМИ: LG возобновила набор сотрудников в России

Южнокорейская компания LG возобновила набор персонала в России. 

В офис в Санкт-Петербурге набирают программистов. В преддверии выхода новых моделей техники и устройств необходима локализация их меню и прошивок на русский язык. Как считают эксперты, несмотря на приостановку поставок техники с марта 2022 года, у компании есть желание работать в РФ. Об этом говорит и тот факт, что LG до сих пор не продала свой завод в Подмосковье и официально опровергла сообщение о переносе его производственных линий в страны СНГ.

Несмотря на то, что LG набирает персонал, ее продукция по-прежнему ввозится по параллельному импорту, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, остались и продолжили работу в стране.

Теги: LG, программисты


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