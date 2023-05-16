16 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российские банки стали взимать комиссию за "стягивание" денег

Почти все крупные банки России стали взимать комиссию за перевод самому себе средств из другого банка. 

В текущем году плату за так называемое стягивание денег ввели в трех кредитных организациях. Сегодня эта мера действует в 15 банках. Средняя стоимость операции составляет 1–2%. 

Как заявили в Центробанке России, размер таких сборов финансовые организации имеют право устанавливать самостоятельно. В ФАС напомнили, что клиентов должны предупреждать о нововведениях.

По словам экспертов, такими действиями кредитные организации борются с оттоком денег, сообщают "Известия".

Ранее несколько крупных банков ухудшили условия по ипотечным кредитам.

Теги: банки, денежные переводы


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