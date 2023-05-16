В Москве будут оказывать психологическую помощь школьникам перед ЕГЭ

Власти Москвы совместно с обществом "Знание" начинают программу психологической подготовки выпускников перед сдачей ЕГЭ.

Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это необходимо для того, чтобы правильно настроиться на "сложный жизненный период, снять тревоги, стресс и постараться сдать экзамены без лишних волнений". Всего в текущем году в Москве ЕГЭ будут сдавать 68 тыс. школьников.

"Знание" будет отвечать за цикл лекций известных психологов. На лекции также обещают пригласить популярных у подростков блогеров и артистов. Как сообщила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, основная ответственность за состояние ребенка лежит на родителях, поэтому нужно помочь им справиться с волнением.

Заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что ее фракция выступает за отмену ЕГЭ. "Пока этого не свершилось, давайте думать, чем сейчас можем помочь детям", – заявила она.

Психотерапевт Марина Волкова считает, что родители должны обеспечить подростку спокойную и доброжелательную атмосферу дома.

Напомним, после предполагаемого самоубийства школьника замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал отменить ЕГЭ как "издевательство" над детьми.