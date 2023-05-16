16 Мая 2023
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Наука и техника В России
Фото: wikipedia.org

В России появится легкий учебный самолет

В России может начаться разработка нового легкого самолета для обучения пилотов.

Особую потребность в них испытывают учебные центры Росавиации по всей стране. Как сообщил начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев, в настоящее время во всех девяти летных училищах ведомства для обучения пилотов используются иностранные воздушные суда: Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, легкие вертолеты Bell и Eurocopter.

Сегодня около половины этих самолетов неисправны. Наблюдается проблема в поставках иностранных комплектующих. Напряженная ситуация складывается с двигателями, которые приходится ждать долго и за большие деньги.

Из-за этого остановлена половина парка иностранных машин, сообщают "Ведомости".

Теги: самолеты, авиация


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