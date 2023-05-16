Названы города в России, в которых за год сильнее всего подорожали новостройки

За год лидером по росту цен на квартиры в новостройках среди городов-миллионников стала Пермь.

С апреля прошлого года по апрель текущего года средняя стоимость 1 кв. м в этом городе выросла на 15,3%, составив до 118,6 тыс. руб.

По данным экспертов компании "Бест-Новострой", второе место занимает Омск с показателем 12,3% (до 108,1 тыс. руб.). Далее идут Челябинск (+11,1%, до 93,6 тыс. руб.), Краснодар (+10,8%, до 141,7 тыс. руб.), Волгоград (+ 9,9%, до 97,3 тыс. руб.).

Москва расположилась на девятом месте в списке. Средняя стоимость 1 кв. м составляет 494,3 тыс. руб., это на 5,6% больше, чем в апреле прошлого года.

Отрицательная динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге, где за год 1 кв. м в новостройках подешевел на 2,4%, до 249,4 тыс. руб., сообщает РБК.