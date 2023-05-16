Названы города в России, в которых за год сильнее всего подорожали новостройки

16 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Уральский ФО В России Пермский край Санкт-Петербург Москва Омская область Краснодарский край
Фото: t.me/babushkin30

Названы города в России, в которых за год сильнее всего подорожали новостройки

За год лидером по росту цен на квартиры в новостройках среди городов-миллионников стала Пермь.

С апреля прошлого года по апрель текущего года средняя стоимость 1 кв. м в этом городе выросла на 15,3%, составив до 118,6 тыс. руб.

По данным экспертов компании "Бест-Новострой", второе место занимает Омск с показателем 12,3% (до 108,1 тыс. руб.). Далее идут Челябинск (+11,1%, до 93,6 тыс. руб.), Краснодар (+10,8%, до 141,7 тыс. руб.), Волгоград (+ 9,9%, до 97,3 тыс. руб.).

Москва расположилась на девятом месте в списке. Средняя стоимость 1 кв. м  составляет 494,3 тыс. руб., это на 5,6% больше, чем в апреле прошлого года.

Отрицательная динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге, где за год 1 кв. м в новостройках подешевел на 2,4%, до 249,4 тыс. руб., сообщает РБК.

Теги: жилье, недвижимость, новостройки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети