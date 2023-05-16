В МИД прокомментировали заявление Макрона о геополитическом поражении России

Французский лидер Эммануэль Макрон, заявивший о геополитическом поражении Москвы, это пример человека, который хочет выдать желаемое за действительное, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

По его словам, в МИД уже привыкли слышать заявления о якобы неизбежной победе Киева, рухнувшей под санкциями российской экономике и изоляции ее от всего мира.

Как отметил дипломат, такие заявления слышали не только от Макрона, но и от других политиков Запада.