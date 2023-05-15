Глава МЧС РФ встретился с жителями Тюменского района, у которых сгорели дома

Жители Тюменского района на встрече с главой МЧС РФ подняли вопрос вырубки зеленых насаждений около населенных пунктов. Александр Куренков заверил, что по итогам поездок по регионам представит комплекс предложений на рассмотрение в Правительство РФ, в том числе создание проекта по вырубке деревьев в 50 м от деревень и сел.

Александр Куренков пообещал увеличить авиагруппировку МЧС в Рощино. Глава МЧС России призвал тюменцев сообщать о соседях, которые не скашивают траву и складируют хлам на своей территории. Благодарность от чистого сердца пожарным, волонтерам, властям высказал житель Тюменского района. Дом мужчины не удалось отбить от огня, но это нисколько не преуменьшает героический труд пожарных, сказал он на встрече с Куренковым

"Хочу сказать большое спасибо пожарным, команде Губернатора, администрации района и сельского поселения, волонтерам. Они нас не покидали. Продукты предоставили, жилье дали, одежду, всем необходимым обеспечили. От чистого сердца благодарен. Я даже не ожидал такого, всем дай Бог здоровья", - цитирует жителя информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, ранее власти Тюменской области определились с размером выплат для погорельцев, лишившихся единственного жилья в результате природных пожаров.