Лукашенко появился на публике и заявил о потере Россией четырех авиасудов в Брянской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне слухов о своей болезни провел совещание с военными. 15 мая глава государства посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, где ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

"Без великих докладов. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие (есть)", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Дежурные силы после инцидентов в Российской Федерации, а именно гибели четырех авиасудов в Брянской области, были приведены в боевую готовность №1, сказал Лукашенко. Это были зенитные ракетные войска, радиотехнические и авиация. Боевое дежурство ведется в усиленном режиме, равно как и охрана на всех аэродромах и ряде объектов радиотехнических и зенитных ракетных войск.

При этом российские ведомства инциденты в Брянской области до сих пор официально не подтвердили. По некоторым данным, якобы были сбиты два Ми-8, Су-34 и Су-35, погибли девять членов экипажей, при этом в регионе объявляли план "Перехват" для поиска диверсантов.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о недомогании Лукашенко. Депутат не назвал диагноз. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера нет. Сообщалось, что Лукашенко в ходе визита в Москву в День Победы пропустил завтрак у российского коллеги. Вид президента Белоруссии во время официальных мероприятий, а также скорый отъезд породили слухи о его здоровье.