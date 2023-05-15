В продаже появились билеты на рейс Москва – Тбилиси

У российской авиакомпании "Азимут" появились в продаже билеты на рейс Москва – Тбилиси.

Например, если пассажир хочет улететь в столицу Грузии 25 мая из столичного "Внуково", он может купить билет за 17,2 тыс. руб. Можно взять с собой 5 кг ручной клади и 23 кг багажа. Есть также тариф "Нормальный" с 10 кг ручной клади и возможностью возврата билета без удержаний, однако стоит такой билет существенно дороже – 62,8 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании планируют начать полеты в Грузию уже на этой неделе. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 г. В Минтрансе сообщили о планах еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. При этом Евросоюз призывает Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию.