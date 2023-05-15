В продаже появились билеты на рейс Москва – Тбилиси

15 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

В продаже появились билеты на рейс Москва – Тбилиси

У российской авиакомпании "Азимут" появились в продаже билеты на рейс Москва – Тбилиси.

Например, если пассажир хочет улететь в столицу Грузии 25 мая из столичного "Внуково", он может купить билет за 17,2 тыс. руб. Можно взять с собой 5 кг ручной клади и 23 кг багажа. Есть также тариф "Нормальный" с 10 кг ручной клади и возможностью возврата билета без удержаний, однако стоит такой билет существенно дороже – 62,8 тыс. руб.

Покупка билета на рейс Москва - Тбилиси, авиакомпания Азимут(2023)|Фото: booking.azimuth.aero

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании планируют начать полеты в Грузию уже на этой неделе. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 г. В Минтрансе сообщили о планах еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. При этом Евросоюз призывает Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию.

Теги: Москва, Россия, Тбилисси


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.05.2023 11:01 Мск Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешение начать полеты в страну
Ранее 12.05.2023 16:10 Мск Georgian Airways вскоре может запустить полеты из Грузии в Россию
Ранее 11.05.2023 13:20 Мск В Кремле призвали "не забегать далеко" в отношениях России и Грузии
Ранее 11.05.2023 12:31 Мск Российские авиакомпании планируют начать полеты в Грузию на следующей неделе
Ранее 10.05.2023 18:39 Мск Грузия даст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, не попавшим под санкции
Ранее 10.05.2023 14:25 Мск Президент Грузии считает отмену Россией визового режима провокацией
Ранее 10.05.2023 13:30 Мск В АТОР сообщили, когда могут появиться первые туры в Грузию
Ранее 10.05.2023 12:57 Мск Путин снял запрет на прямые перелеты между Россией и Грузией
Ранее 10.05.2023 12:49 Мск Путин отменил визовый режим с Грузией

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети