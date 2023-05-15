Зеленский сказал, сколько времени надо Украине для контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его стране нужно еще немного времени для контрнаступления.

Зеленский во время визита в Англию заявил о том, что времени надо "не очень много", пишет РИА Новости. Он не стал делиться иными деталями, сказав, что "надо готовиться". Ранее Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".

Напомним, сегодня и.о. главы ДНР Денис Пушилин сообщил об активизации украинских войск по всей линии фронта.

"Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках", - сказал Пушилин.