Во Владимире показали фотографии самой древней росписи Успенского собора

В Успенском соборе Владимира научные сотрудники исследовали иконостас XVIII века, но, пользуясь случаем, сфотографировали и часть стенной росписи. Снимки сделаны с хоров, сверху. Только оттуда они и видны. Ученые полагают, что на изображениях присутствуют фрагменты самой древней росписи Успенского собора, возможно, XII века.

По всей видимости, она была раскрыта и укреплена какой-либо группой реставраторов (на протяжении последних полутора сотен лет в храме реставрации проводились около 15 раз). Но какой и когда, сказать сложно.

Информации "на поверхности" – кто раскрывал и укреплял эти фрески – нет. Сейчас идут поиски в архивах. Уникальные снимки фресок Успенского собора, которых почти невозможно рассмотреть обычным посетителям храма, предоставила команда "Мобильной лаборатории" Русского музея Санкт-Петербурга, работавшая во Владимире в апреле нынешнего года, сообщает Владимиро-Суздальский музей-заповедник. .