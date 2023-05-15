15 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Бюджет Астраханской области по итогам 2022 года исполнен с профицитом более 5 млрд рублей

Всего в 2022 году объём поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Астраханской области составил порядка 55 млрд рублей, что почти на треть выше значений 2021 года. Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона, которое провёл вице-губернатор – председатель правительства Олег Князев.

«Главная задача – не допустить снижения доходов в текущем году. Прошу руководителей министерств держать на контроле выполнение всех действующих обязательств, а также исполнение национальных проектов и соглашений о федеральном софинансировании», – подчеркнул Олег Князев.

заседание астраханского правительства(2023)|Фото: astrobl.ru

По словам регионального министра финансов Елены Рязановой, по итогам прошлого года по темпу роста налоговых и неналоговых доходов Астраханская область занимает первое место среди ЮФО и восьмое в стране.

Всего расходы в 2022 году вышли почти на 76 млрд рублей, и эта статья бюджета по-прежнему сохраняет социальную направленность.

«Четвертый год подряд Астраханская область не привлекает ресурсы коммерческих банков», – подчеркнула Елена Рязанова.

Теги: профицит бюджета, социальная направленность, национальные проекты


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