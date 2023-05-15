15 Мая 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область стала участником федерального проектп «Музейные маршруты России»

Астраханская область стала участником проекта, реализуемого при поддержке минкультуры РФ. Проект "Музейные маршруты России" организован с целью повышения культурно-туристической привлекательности регионов страны и развития межмузейного сотрудничества.

Сегодня губернатор Игорь Бабушкин открыл в Астрахани пленарное заседание проектно-аналитической сессии.

музейные маршруты россии(2023)|Фото: astrobl.ru

«Сегодня особенно важно передавать нашей молодёжи нашу общую историческую память, в том числе используя возможности музеев. Решению этой задачи будет способствовать проект «Музейные маршруты России». В настоящее время идёт реконструкция нашего Музея боевой славы. После открытия он станет центром патриотического воспитания молодёжи», – сообщил глава региона.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области также подчеркнул, что туристическая привлекательность региона постоянно растёт. Региону есть, что предложить посетителям. В музеях бережно хранятся артефакты хазарского каганата, Золотой Орды, сведения о деятельности в Астрахани Петра Первого. Отдельное внимание уделено событиям Великой Отечественной войны. В 1942 году в Астрахани была создана 28-я Армия, которая остановила фашистов на южных рубежах Сталинградского фронта. В прошлом году областной центр указом президента России был удостоен звания «Город трудовой доблести» за трудовой подвиг, совершённый астраханцами в военные годы.

Директор московского Музея Победы Александр Школьник, выступая на пленарном заседании, признался, что Астраханская область для него один из самых любимых регионов страны, поблагодарил губернатора и правительство региона за организацию мероприятий в рамках проекта. Также он отметил значение всероссийской Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, о создании которой было объявлено накануне. Её формирование поддержали более 150 музеев из 75 регионов России, в том числе Астраханской области.

Региональный министр культуры Ольга Прокофьева сообщила, что в Ассоциацию исторических и военно-исторических музеев вошёл и Музей боевой славы г. Астрахани.

подписание документа(2023)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, сегодня был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между музеями. Впереди совещание по реализации проекта «Пушкинская карта» и заседание экспертного круглого стола «Кремли России».

Теги: игорь бабушкин, музеи, музейные маршруты россии, пушкинская карта


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