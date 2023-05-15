В Тюмени предприниматель, продающий топливо, уклонился от налогов на 70 миллионов

В Тюменской области перед судом предстанет 47-летний руководитель ликвидированной коммерческой компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 70 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Компания, которой он руководил, специализировалась на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. С 1 января 2019 года по 25 сентября 2019 года он отражал в бухгалтерском учете и налоговой отчетности предприятия недостоверные сведения о совершенных сделках, минимизации налоговых обязательств перед бюджетом Российской Федерации с фирмой -однодневкой.

Так, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 70 млн рублей. В настоящее время предприятие ликвидировано.

По ходатайству следователя судом наложен арест на счета обвиняемого.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в надзорном ведомстве. Оно направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.