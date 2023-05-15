Рогозин сообщал о радиометках диверсантов на автотранспорте

Экс-глава Роскосмоса, а ныне – доброволец отряда "Царские волки" Дмитрий Рогозин предупредил о "маячках", которые служат для навода артиллерии.

"Вот такие маячки (радиометки) диверсанты крепят к автотранспорту наших военных, в том числе и на гражданские автомобили. По ним приходят прилеты. Будьте внимательны, перед выездом досматривайте свои автомобили!" – предупредил Рогозин в своем Telegram-канале. Он также показал фото радиометок, которые размером не превышают обычную монету.