15 Мая 2023
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Армия и ВПК
Фото: t.me/rogozin_do

Рогозин сообщал о радиометках диверсантов на автотранспорте

Экс-глава Роскосмоса, а ныне – доброволец отряда "Царские волки" Дмитрий Рогозин предупредил о "маячках", которые служат для навода артиллерии.

"Вот такие маячки (радиометки) диверсанты крепят к автотранспорту наших военных, в том числе и на гражданские автомобили. По ним приходят прилеты. Будьте внимательны, перед выездом досматривайте свои автомобили!" – предупредил Рогозин в своем Telegram-канале. Он также показал фото радиометок, которые размером не превышают обычную монету.

Радиометка на автомобиле.(2023)|Фото: t.me/rogozin_do

Теги: дмитрий рогозин, маячок, радиометка, диверсанты


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