Mash: ФНС арестовала счета Модного дома покойного Юдашкина

ФНС арестовала счета Модного Дома Валентина Юдашкина спустя несколько дней после смерти российского модельера, пишет Mash. Причина — неуплата налогов на миллионы рублей.

По данным телеграм-канала, компания Юдашкина не отчиталась перед налоговой за весь 2022 год.

Отмечается, что два года назад на балансе ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" "висели" 118 миллионов рублей.

Юдашкин скончался в Москве 2 мая в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. Еще в 2016 году у модельера обнаружили рак почки. 6 мая его похоронили на Троекуровском кладбище.