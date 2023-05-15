15 Мая 2023
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Общество В России
Фото: nakanune.ru

Mash: ФНС арестовала счета Модного дома покойного Юдашкина

ФНС арестовала счета Модного Дома Валентина Юдашкина спустя несколько дней после смерти российского модельера, пишет Mash. Причина — неуплата налогов на миллионы рублей.

По данным телеграм-канала, компания Юдашкина не отчиталась перед налоговой за весь 2022 год.

Отмечается, что два года назад на балансе ООО "Дом моды Валентин Юдашкин" "висели" 118 миллионов рублей.

Юдашкин скончался в Москве 2 мая в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. Еще в 2016 году у модельера обнаружили рак почки. 6 мая его похоронили на Троекуровском кладбище.

Теги: валентин юдашкин, фнс, арест счетов


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