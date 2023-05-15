15 Мая 2023
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Общество Москва
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Надежда Стрелец&quot;

Мужу Блиновской предъявили обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег

Мужу блогерши Елены Блиновской Алексею предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

Следствие считает, что он не предоставлял налоговую декларацию, а когда предоставил – включил в нее ложные сведения. Вторая статья обвинения – отмывание преступных доходов. Всё – в крупном размере.

В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения Блиновскому, сообщает прокуратура Москвы. До сих пор супруг блогерши проходил свидетелем по ее уголовному делу.

Саму Блиновскую, создательницу знаменитых "марафонов желаний", обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб. и отмывании доходов. Сейчас она находится под домашним арестом.

Теги: алексей блиновский, елена блиновская, обвинение, налоги, отмывание денег


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