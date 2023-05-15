15 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Житель Екатеринбурга, не сумев успокоить младенца, перекрыл ему дыхание: ребенок погиб

Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в убийстве ребенка. Причиной стало то, что младенец сильно плакал.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 13 мая: 24-летний молодой человек сидел дома с дочерью своей сожительницы 2021 года рождения. Мать ребенка в это время находилась на работе. Когда девочка стала плакать, а обвиняемый не смог успокоить, он перекрыл ее дыхательные пути своей ладонью.

Через некоторое время парень заметил, что ребенок не подает признаков жизни, и сообщил о случившемся в "скорую помощь". После того, как об инциденте стало известно силовикам, он был задержан полицией.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, в ходе опроса молодой человек во всем сознался. Официально он нигде не работал, а мать девочки трудится уборщицей и в качестве подработки торгует мороженым.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и несколько молекулярно-генетических. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении задержанного, погибшей девочки и ее матери. Ведется следствие.

Теги: СК, убийство, младенец, дело, Екатеринбург


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