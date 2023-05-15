Икону Андрея Рублева "Троица" передают из Третьяковской галереи в РПЦ

Одну из самых знаменитых православных икон – "Троицу" Андрея Рублева – по распоряжению президента России передадут из Третьяковской галереи в ведение Русской Православной церкви, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

В сообщении говорится, что президент принял решение "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих".

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла чудотворный образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры", - добавили в РПЦ.

Икона, созданная в XV веке, была передана из Сергиева Посада в Третьяковскую галерею в 1929 году и с тех пор покидала стены собрания только в 1941 году – во время эвакуации ее вывезли в Новосибирск, вернули в 1944 году.

C 1997 года ежегодно на День Святой Троицы икону переносят в храм при Третьяковской галерее, где ей обеспечен надлежащий музейный температурно-влажностный режим, где икона находится в специальной витрине.

Намерение возвратить "Троицу" Рублева Русской православной церкви впервые возникло у Бориса Ельцина. Академик Валентин Янин при содействии тогдашнего министра культуры Юрия Мелентьева добился приёма у Ельцина и убедил его отказаться от возврата иконы.

В 2008 году случился скандал: тогда руководство Третьяковской галереи рассматривало возможность по просьбе тогдашнего Патриарха Алексея II вывезти икону в Троице-Сергиеву лавру на церковный праздник. Научное сообщество выступило резко против, утверждая, что такая поездка может привести к утрате национального достояния.

На праздник Троицы 2009 года после активного обсуждения в прессе и письма президенту, подписанного многими деятелями культуры и простыми гражданами, икона оставалась в Третьяковской галерее и, как обычно, была перемещена в церковь при музее, откуда позже благополучно была доставлена обратно на своё место в экспозиции.

Ныне "Троица" хранится в зале древнерусской живописи Третьяковской галереи в специальном стеклянном шкафу, в котором поддерживается постоянная влажность и температура и который защищает икону от внешних воздействий.