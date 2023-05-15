Икону Андрея Рублева "Троица" передают из Третьяковской галереи в РПЦ

15 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Wikimedia / Третьяковская галерея

Икону Андрея Рублева "Троица" передают из Третьяковской галереи в РПЦ

Одну из самых знаменитых православных икон – "Троицу" Андрея Рублева – по распоряжению президента России передадут из Третьяковской галереи в ведение Русской Православной церкви, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

В сообщении говорится, что президент принял решение "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих".

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла чудотворный образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры", - добавили в РПЦ.

Икона, созданная в XV веке, была передана из Сергиева Посада в Третьяковскую галерею в 1929 году и с тех пор покидала стены собрания только в 1941 году – во время эвакуации ее вывезли в Новосибирск, вернули в 1944 году.

C 1997 года ежегодно на День Святой Троицы икону переносят в храм при Третьяковской галерее, где ей обеспечен надлежащий музейный температурно-влажностный режим, где икона находится в специальной витрине.

Икона Троица(2023)|Фото: Wikimedia / Третьяковская галерея

Намерение возвратить "Троицу" Рублева Русской православной церкви впервые возникло у Бориса Ельцина. Академик Валентин Янин при содействии тогдашнего министра культуры Юрия Мелентьева добился приёма у Ельцина и убедил его отказаться от возврата иконы.

В 2008 году случился скандал: тогда руководство Третьяковской галереи рассматривало возможность по просьбе тогдашнего Патриарха Алексея II вывезти икону в Троице-Сергиеву лавру на церковный праздник. Научное сообщество выступило резко против, утверждая, что такая поездка может привести к утрате национального достояния.  

На праздник Троицы 2009 года после активного обсуждения в прессе и письма президенту, подписанного многими деятелями культуры и простыми гражданами, икона оставалась в Третьяковской галерее и, как обычно, была перемещена в церковь при музее, откуда позже благополучно была доставлена обратно на своё место в экспозиции.

Ныне "Троица" хранится в зале древнерусской живописи Третьяковской галереи в специальном стеклянном шкафу, в котором поддерживается постоянная влажность и температура и который защищает икону от внешних воздействий.

Теги: икона, национальное достояние, третьяковская галерея, рпц, андрей рублев, троица


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети