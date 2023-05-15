Врио главы МВД ЛНР получил ранение при взрыве в центре Луганска

При взрыве в центре Луганска серьезно ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах региона заявили, что он в реанимации. Там добавили, что на врио главы МВД ЛНР совершено покушение.

Корнет возглавляет МВД ЛНР с 2014 года, имеет ряд наград.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты "Барбершоп" на улице Демехина. По предварительной информации, пострадало пять человек. Очевидцы говорят, что внутри взорвалась граната.