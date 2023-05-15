В Свердловской области созданы фильмы о 27 городах региона

В "Колизее" глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Разговор зашел, в частности, о краеведческо-гастрономическом шоу о достопримечательностях и гастрономии Екатеринбурга.

Евгений Горенбург рассказал, что сделаны 27 фильмов о 27 городах Свердловской области, рассказывающие о городах и их гастрономии, они сейчас в работе. Появятся также фильмы о Екатеринбурге и его районах.

По словам ресторанного критика Якова Можаева, гастрономия - часть культуры. Он сказал, что, занимаясь одним из проектов, превратился из "прозападника", считавшего, что ничего лучше Тосканы нет, в любителя уральской гастрономии. 82% туристов ставят гастрономию на одно из главных мест в туристических списках.