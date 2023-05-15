15 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Россиян смогут принудительно перемещать из регионов с военным положением - законопроект

Ко второму чтению законопроекта о военном положении внесены поправки, одна из которых предусматривает принудительное перемещение граждан из регионов с таким статусом. Сегодня эти поправки одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

В поправке говорится, что на основании указа президента может быть применено "принудительное и контролируемое перемещение граждан", передают "Ведомости". А если граждане будут нарушать запреты и ограничения, установленные указом президента, то их могут задержать на срок до 30 суток.

Сейчас указом президента России военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Теги: россияне, законопроект, военное положение


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