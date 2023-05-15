15 Мая 2023
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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Мобилизованного многодетного отца из Кунгура вернут из войсковой части домой

Кунгурский городской суд удовлетворил иск многодетного отца о признании незаконным отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Мужчину призвали на военную службу по мобилизации в сентябре прошлого года. Он попросил об отсрочке, так как является отцом трех несовершеннолетних детей, также в семье воспитывается четвертый несовершеннолетний ребенок от первого брака супруги. Не согласившись с отказом в отсрочке он обратился в суд.

Кроме того, истец работает спасателем, и потому также ему предоставляется отсрочка от призыва.

"Решением суда административное исковое заявление истца удовлетворено, отказ в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации признан незаконным, возложена обязанность принять меры по возврату истца из войсковой части (по месту службы) к месту проживания", - говорится в сообщении.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Теги: многодетный отец, Кунгур, призыв, мобилизация


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