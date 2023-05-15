15 Мая 2023
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Происшествия ДНР и ЛНР
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Baza&quot; / t.me/bazabazon

Взрыв произошел в центре Луганска, есть пострадавшие

Взрыв в центре Луганска произошел в час пик, есть пострадавшие. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"По предварительным данным — подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия", — написал Пасечник в Telegram.

"ЛуганскИнформЦентр" в Telegram-канале сообщает, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты "Барбершоп" на улице Демехина.

По предварительной информации, пострадало пять человек. Очевидцы говорят, что внутри взорвалась граната, пишет Mash.

Ранее сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по авиационному училищу в Луганске. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что речь идет о ракете Shadow Storm. Повреждена гражданская инфраструктура.

Теги: луганск, взрыв, пострадавшие


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