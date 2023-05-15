15 Мая 2023
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Общество В России
Фото: минобрнауки.рф

Минпросвещения готовит словарь, по которому будут корректировать свою речь чиновники и журналисты

Министерство просвещения России в рамках уже принятого закона о защите русского языка только готовит новый словарь, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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"Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем", - сказал Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.

Он не уточнил, какие специалисты принимают участие в разработке словаря, участвует ли в этом процессе представители Минобрнауки.

В феврале, когда парламент принимал этот закон, несколько сенаторов возмутились тем, насколько пространны формулировки о его применении. Например, их напугало, что некто (будь то Минпросвещения или еще какое-то ведомство) будет запрещать узким специалистам (например, юристам) использовать иностранные термины.

Теги: сергей кравцов, словарь, русский язык


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