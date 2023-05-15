Названа причина массового схода грузовых вагонов в Екатеринбурге

Стала известна причина массового схода вагонов в Екатеринбурге, который случился весной.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент со сходом 13 вагонов грузового поезда произошел 21 марта этого года между станциями "ВИЗ" и "Екатеринбург-Пассажирский" Свердловской железной дороги. После этого была организована проверка, а сегодня озвучили ее результаты.

По данным ведомства, причиной схода стало ненадлежащее содержание железнодорожных путей из-за неудовлетворительного контроля за их состоянием. Начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры было внесено представление об устранении нарушений.

Проведена проверка технического состояния пути, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, по постановлению прокурора шесть должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Стоит отметить, что на Свердловской железной дороге заявляли о сходе 15 вагонов.