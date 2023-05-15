Песков: Публикация о предложении Пригожина ВСУ похожа на газетную утку

Сообщения о том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал передать Киеву данные о позициях российских войск, похожи на очередную газетную утку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим", — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отказался комментировать эту публикацию.

Ранее сам Пригожин прокомментировал вбросы американского издания Washington Post относительно его "встреч" с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым в Африке. Бизнесмен ранее шутливо высказался о вымышленной встрече с украинским военачальником. Ироничное высказывание могло послужить поводом для американских журналистов опубликовать одну из последних статей, согласно которой Пригожин якобы предложил Украине предоставить места дислокации войск РФ.