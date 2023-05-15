15 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Многодетные семьи смогут получать единое пособие, даже если они не малообеспеченные - Госдума

Госдума будет настаивать на исключении малообеспеченности из числа требований, предъявляемых многодетной семье для получения пособия на детей.

Сейчас около четверти всех отклоняемых заявок на пособия (23%) не принимаются потому, что уровень доходов семьи выше регионального прожиточного минимума. Депутаты считают, что "вгонять многодетных в нуждаемость" неправомерно со стороны чиновников.

"Мы будем настаивать на введении единого статуса многодетной семьи. Нельзя доводить семью до нуждаемости, а потом устраивать меры поддержки и анализировать причины отказов в пособиях. Нужно исключить фактор нуждаемости при назначении пособий для многодетных семей", - заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на круглом столе, посвященном статусу многодетной семьи

Представитель Счетной палаты России Ольга Самарина отметила, что в пособиях отказывают очень многим, при этом, по ее данным, "никому не вменяется разбираться в причинах отказов, анализировать их".

Представитель Социального фонда России Александр Чернышев сообщил, что всего 7,6 млн заявлений было подано на сайте Госуслуг на получение единого пособия для нуждающихся семей с детьми и нуждающихся беременных женщин. 139 млрд руб. на 1 мая выплачено по таким заявлениям (а сам закон о едином пособии действует с 1 января). "Всплеск обращений за пособиями был в январе, в мае тоже будет всплеск, потому что в мае закончатся выплаты по пособиям для детей 7-17 лет", - сообщил Чернышев.

Теги: многодетные, госдума, малообеспеченная семья, пособие


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