В Екатеринбурге представили план развития парка имени Энгельса

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Одним из вопросов повестки дня стала презентация проекта благоустройства парка имени Энгельса, известного среди горожан также как "парк с паровозиком". Доклад прозвучал из уст депутата заксобрания Свердловской области Ильи Бондарева, передает корреспондент Накануне.RU.

Последний ремонт в парке был в 2008 году, и несмотря на это, там было темно, опасно и неудобно, сказал Илья Бондарев. Цветовую гамму для благоустройства решили выбрать с учетом советской стилистики.

Первым пунктом станет улучшение освещения рекреационной зоны, также рабочие заложат базу для установки видеонаблюдения, а чтобы избежать подтоплений, сделают дренаж и ливневую канализацию. Появятся новые пешеходные дорожки, крытые комплексы, изменятся входные конструкции, власти обещают сохранить все деревья, которые безопасны для посетителей, а также посадить новые. Бизнесмен Антон Баков сразу внес инициативу: он предложил посадить несколько буков.

По словам Алексея Орлова, жители ждут обновленный парк.

"Работы там планируется начать этим летом. Это будет прекрасный подарок к 300-летию города", - заявил градоначальник.

Мэр также поблагодарил всех, кто выделил деньги на развитие проекта.

"Любое закрытие такой локации вызывает негодование. Если это будет, то вы, как лидеры мнений, объясняйте людям, что скоро тут появится парк", - сказал градоначальник Алексей Орлов, предложив на следующем заседании обсудить планы по вырубке старых, ветхих деревьев.

Благоустройством займется компания УГМК.